سمير فرج يكشف سبب تسمية مناورة القوات المسلحة بـ «قادر 2020» ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن أي جيش في العالم لديه عام تدريبي، مضيفا "يبدأ العام بتدريب الجنود والأفراد ثم ندخل على فترة تدريب الطاقم في المدرعات وأطقم الدبابات ثم ندخل في مرحلة تدريب الفصيل والكتيبة واللواء".





وأضاف سمير فرج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تنفيذ المشروعات التكتيكية بحضور وزير الدفاع أو رئيس الأركان، وتم تكليل كافة مراحل التدريب السابقة بتنفيذ المناورات.





وتابع سمير فرج "نعمل منذ عام تدريبي بالكامل لتنفيذ مناورة قادر 2020، وتعتبر باكورة التدريب للأفراد والضباط والمعدات ويتم تنفيذ المناورة بالذخيرة الحية وتعتبر قمة أداء العمل العسكري".



