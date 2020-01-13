سمير فرج: جندي المظلات الأغلى في القوات المسلحة ويتلقى تدريبات باهظة الثمن ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن إنزال كتيبة المظلات من السماء في مناورة "قادر 2020" تمت باحترافية وحسابات دقيقة.





وأضاف سمير فرج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القفز الحر من أرقى أنواع القفزات في قوات المظلات وعناصر قوات المظلات محترفة.





وتابع سمير فرج "كل عنصر من قوات المظلات يرتدي شدة القتال ومظلة أساسية وأخرى احتياطية".



