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سمير فرج: جندي المظلات الأغلى في القوات المسلحة ويتلقى تدريبات باهظة الثمن ..فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:00 م
مناورة قادر 2020
مناورة قادر 2020
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن إنزال كتيبة المظلات من السماء في مناورة "قادر 2020" تمت باحترافية وحسابات دقيقة.

وأضاف سمير فرج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القفز الحر من أرقى أنواع القفزات في قوات المظلات وعناصر قوات المظلات محترفة.

وتابع سمير فرج "كل عنصر من قوات المظلات يرتدي شدة القتال ومظلة أساسية وأخرى احتياطية".

وأكمل سمير فرج، حديثه مؤكدا "جندي المظلات الأغلى في القوات المسلحة لأنه يتلقى تدريبات باهظة الثمن".
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