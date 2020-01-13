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رياضة

مختار مختار: مستوى الأهلي في تراجع.. والدوري الحالي هو الأصعب

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:56 م
مختار مختار
مختار مختار
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حسام الحارتي
أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن الفريق يسير بشكل جيد في جدول مسابقة الدوري الموسم الحالي.

قال "مختار"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، على قناة "صدى البلد"، "فريقي حقق 4 تعادلات متتالية أمام فرق كبيرة وكان يستحق الفوز في مباراتين على أقل تقدير".

وتابع "لاعبو الإنتاج يقدمون أداء جيدا ولم يوفقوا في الكثير من الفرص الضائعة خلال المباريات الأخيرة".

وأردف "الدوري في الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الدوري نظرًا لتقارب مستوى الفرق".

وأتم أن الأهلي يعاني من تراجع مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية، والرسم البياني الفني للفريق في تراجع مستمر.
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