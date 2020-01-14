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مرأة

الشعور بفراغ والغضب الشديد.. تعرف على أعراض الاضطراب الحدي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:04 ص
الشخصية الحدية
الشخصية الحدية
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة سالى الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية: إن الشخصية الحدية عبارة عن اضطراب في الصحة العقلية ويؤثر على سلوكك ونظرتك لنفسك والآخرين وله إثر على استقرار العلاقات والحياة عموما.

وأضافت سالى الشيخ، أن هناك بعض العلامات والأعراض التى تدل على الاضطراب الحدى، أبرزها. 

-إذا كنت تعاني من تغيرات سريعة في الشخصية ،كرؤية نفسك شخص سئ مثلا ولا تستحق ، أو أن تشعر بأنك غير موجود على الإطلاق.
- أو إذا كنت تعانى من سلوكيات عدائية او متهورة ، مثل القيادة بتهور أو الاكل القهري والمقامرة.
- الشعور بفراغ مستمر
- الغضب الشديد غير اللائق، إذا كنت تخرج عن شعورك من أقل أو أتفه الأسباب ، أو الدخول في معارك وصراعات بدنية.

وأشارت استشارى العلاقات الأسرية ، أن الاضطرابات تظهر في بداية المراهقة وتزداد سوءا مع الدخول في مرحلة الشباب ما لم تعالج.




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