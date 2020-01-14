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أخبار العالم

العربية: المشير حفتر يغادر موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت فضائية العربية السعودية، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد غادر العاصمة الروسية، موسكو، دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مصدر عسكري ليبي، قد صرح لـ"العربية" بأن "حفتر سيشترط حل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق، المتنازعتين منذ أشهر على العاصمة طرابلس".

وأضاف: " حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله، بإضافة بند ينّص على حل المليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأّنه لا يعترف بها، ولا يرى استقرارا في ليبيا؛ إلاّ بعد التخلّص منها".

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أمس الاثنين، كما وصل "السراج"؛ وذلك لإجراء مباحثات حول اتفاق وقف النار في ليبيا.
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