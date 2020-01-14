أسوان تحتفل بعیدها القومی الـ ٤۹.. اليوم

تحتفل محافظة أسوان الیوم الثلاثاء بعیدها القومی ال ٤٩ وذلك وسط أجواء متنوعۃ والذی یتزامن افتتاح العمل بمشروع السد العالی.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات احتفالات المحافظة لأول مرة خمسة محافظين وهم مصطفى السيد واللواء إسماعيل عطیۃ الله واللواء مصطفى يسری , واللواء مجدی حجازی , واللواء أحمد إبراهيم وذلك تقديرا لجهودهم في تنمية المحافظة.



وتبدأ فعاليات الاحتفالات بإيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشعلة فی النصب التذكاری، أمام رمز الصداقة بمنطقة السد العالي يعقبه تفقد المتحف المفتوح لمعدات إنشاء السد العالی والذی يمثل عامل جذب سياحی.



ويعقب ذلك تنظيم كرنفال أمام مبنی محافظة أسوان يتضمن طابور عرض لفرق من الشباب والرياضة تتضمن طلائع من الشباب والكشافة ومراكز الشباب والأندية والمشروعات الشبابية والتربية والتعليم وقصر ثقافة أسوان.



ومن المقرر أن تقدم الفرق عروضًا لفرقتى أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والتلقائية , ليختتم طابور العرض بموكب لعربات الزهور والذى تشارك فيه الفنادق والشركات والهيئات وإدارة الحدائق والتى ستحمل بنرات باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن شعارات عن الاحتفالية.