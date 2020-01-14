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اقتصاد

%52 نسبة مساهمة القابضة للتأمين فى شركة مصر للتأمين التكافلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:17 م
باسل الحينى رئيس
باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر القابضة للتامين
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علياء فوزى
وقعت مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة اليوم الثلاثاء، عقد تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة بشراكة مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وتساهم مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة 52% بهيكل ملكية الشركة الجديدة حيث تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وتبلغ نسبة القطاع المصرفي بهيكل ملكية شركة مصر للتأمين التكافلي 48%، حيث يساهم البنك الأهلي المصري بنسبة 24%، وبنك مصر 14% وشركة مصر المالية للاستثمارات التابعة للبنك بنسبة 10%.
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