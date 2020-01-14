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فن

كل ما تكبرى تحلوى.. نرمين الفقى تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة نرمين الفقي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة برفقة مجموعة من أصدقائها.

وخطفت نرمين الفقي أنظار متابعيها بإطلالتها الرقيقة حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا واعتمدت على المكياج البسيط والشعر المنسدل لإبراز إطلالتها الرقيقة.

وعلقت نرمين الفقى على الصورة قائلة: "ربنا يخليلنا الناس الجمال والأصدقاء الأوفياء".

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى نرمين الفقى وجاءت أبرز التعليقات: كل ما تكبرى تحلوى , زى القمر. 

ويذكر أن آخر مشاركات نرمين الفقى الدرامية مسلسل أبو العروسة والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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