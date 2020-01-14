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رياضة

الليلة .. البلدوزر مجدي عبد الغني ضيف برنامج الماتش

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:53 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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عمرو ابوبكر
يحل مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلي السابق، ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء، على برنامج " الماتش "، الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.

ويتحدث عبد الغني عن كواليس ما دار في اتحاد الكرة السابق قبل الاستقالة ورأيه في حصول الاتحاد على لقب أفضل اتحاد لعام 2019 وأسباب إخفاق منتخب مصر مع المكسيكي خافيير أجيري.

كما يتطرق عبد الغني للحديث عن الأزمات المستمرة بين محمد صلاح واتحاد الكرة ورأيه في مستوى الدوري والأهلي والزمالك في دوري الأبطال وانطباعه عن فايلر مدرب الأهلي وكارتيرون مدرب الزمالك.

برنامج " الماتش " يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.
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