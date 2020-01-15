طلب إحاطة بشأن عجز الأطباء بالوحدات الصحية بسوهاج

أعلنت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، عن دائرة دار السلام محافظة سوهاج، عن تقدمها بمجموعة طلبات احاطة إلى الدكتور على عبد العال، أبرزها ( إنشاء صرف صحي، ورصف طرق عامة، وتطوير شبكة مياه ، وتشغيل المستشفى العامة بمركز دار السلام بالمحافظة).



وأكدت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج يعاني من فقر في عدد كبير من الخدمات الضرورية، مثلا صرف صحي ورصف طرق وتطوير شبكة مياه وتشغيل مستشفى العام، لافتة إلى أن المركز عانى كثيرا من عدم وجود هذه الخدمات مما يؤثر على صحة المواطن واستقراره.



وأكدت عضو مجلس النواب، علي أنها قامت في الآونة الأخيرة بالتواصل مع جميع الهيئات المسؤولة عن هذه الخدمات إلا أنها لم تحصل على استجابة فعالة لحل هذه المشاكل.



وأوضحت النائبة، أن من أبرز المستشفي العام بدار السلام لم تعمل منذ 7 سنوات بالمستشفى الأقرب لها تبعد عنها نحو 70 كيلو مترا مما يجد المواطنون صعوبة كبيرة في الذهاب إليها، متابعة:" المريض عندما يصل اليها يكون في عداد الأموات".



كما أكدت النائب أن مركز دار السلام يعاني أيضا من عجز في الاطباء الخاصين بالوحدات الصحية حيث أن المركز يمتلك 30 وحدة صحية ويتضمن فقط 10 أطباء بهذه الوحدات الصحية مما يخلق نوع من انواع التكدس الكبير في هذه الوحدات بالاضافة إلى عدم القدرة على توقيع الكشف على جميع المرضى.



وتابعت النائب، أنها قامت بتقديم هذه الطلبات لكي يتم توجيهها إلى رئيس الحكومة والجهات المسؤولة عن هذه الأمور لتحقيق في هذا الأمر وتقديم حلول جذرية تصب كلها في مصلحة المواطن.