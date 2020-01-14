اختيار هدف مروان محسن في بلاتينيوم ضمن الأفضل في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل 3 أهداف سجلت خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، بينما الزمالك حقق الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين .





واختار "كاف" هدف مروان محسن في مرمي بلاتينيوم، ضمن الأفضل بجانب هدف جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي وهدف دانييل لاعب بترو أتلتيكو الأنجولي.





وكان مازيمبي تغلب على أول أغسطس بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.





فيما تعادل بترو أتلتيكو الأنجولي مع الوداد المغربي بهدفين مقابل هدفين، في إطار منافسات المجموعة الثالثة.





يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي بـ9 نقاط.



