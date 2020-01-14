AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اختيار هدف مروان محسن في بلاتينيوم ضمن الأفضل في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:21 م
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
محمد رشاد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل 3 أهداف سجلت خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، بينما الزمالك حقق الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين.

واختار "كاف" هدف مروان محسن في مرمي بلاتينيوم، ضمن الأفضل بجانب هدف جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي وهدف دانييل لاعب بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان مازيمبي تغلب على أول أغسطس بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيما تعادل بترو أتلتيكو الأنجولي مع الوداد المغربي بهدفين مقابل هدفين، في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي بـ9 نقاط.

أما الزمالك الممثل الثاني لمصر في البطولة، فيتواجد في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط أيضًا، خلف مازيمبي الكونغولي بـ 10 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا..الزمالك يتذيل مجموعته بعد الهزيمة من مازيمبي بثلاثية

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا

سقوط الأهلي والزمالك | أبرز ظواهر الجولة الأولى لدور المجموعات بأبطال أفريقيا

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

عودة بيضاء.. ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

مجموعة الزمالك | نهاية الشوط الأول بـ التعادل 1-1 بين مازيمبي وأول أغسطس

ترشيحاتنا

ما هي حبوب الأمفيتامين التي تسببت في إعدام مصري في السعودية؟

أسباب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو.. فيديو

أردوغان يعلنها صراحة "ليبيا للعثمانيين".. القصة الكاملة لخطوات الرئيس التركي لتحويل ليبيا إلى إمارة عثمانية

أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط غدا.. فيديو

أول تعليق من إيران على قرار دول أوروبية تفعيل آلية فض النزاع النووي

تركيا تتراجع.. مستشار أردوغان: عودة العلاقات مع مصر لا تقدر بثمن.. والقدر سيجمعنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي

حريق هائل يلتهم مجمعا للمواد الكهربائية بحي العزيزية في مكة المكرمة .. صور