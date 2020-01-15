وكيل تعليم الفيوم يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالمحافظة..تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها..التعليم:لا شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي اليوم..انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد

وكيل تعليم الفيوم يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالمحافظة

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها اليوم

التعليم: لا شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي اليوم

انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد

إجابات نموذجية.. معلم ينشر حل أسئلة امتحان أحياء 2 ثانوي عبر فيس بوك لطمأنة الطلاب





تفقد الدكتور محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، أمس، الثلاثاء، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 / 2019 م للصف الأول الثانوي العام بالفيوم - فترة مسائية.



وتفقد الدكتور محمد عبد الله لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بغرب الفيوم، ونبه على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط.



وتم التنبيه على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان.



وأكد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، وذلك بحضور الدكتور مراد أحمد حسن، مدير عام التعليم العام، ومحمد أبو الحارث، مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية والعلاقات العامة بالمديرية.



ويستأنف اليوم، الأربعاء، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحان مادة الجغرافيا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا، وسيكون الامتحان ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.



أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي، فمن المقرر أن يمتحنوا اليوم، الأربعاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، وسيكون الامتحان إلكترونيا عبر التابلت بنظام الكتاب المفتوح.



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" مواصفات الامتحانات التي سيؤديها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم.



بالنسبة لـ امتحان الجغرافيا الذي سيمتحنه طلاب الصف الأول الثانوي، فسيتكون من 20 سؤال اختيار من متعدد.



أما بالنسبة لـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي سيؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي، فسيتكون من 22 سؤالًا منها (20 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي).



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن حالات الغش في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي محدودة جدا، مؤكدةً أن حالات الغش الفردية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتمت إحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.



من جانبه، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.



وأدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي أمس، الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.



وتضمن امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نظام التقييم الجديد يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).



وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء (ورقيًا).



ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.



وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، عن إسدال الستار عن امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠، لصفوف النقل بمدارس المحافظة.



وقال صلاح مرغنى إن امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى الصناعية وصفوف النقل بمدارس التربية الخاصة والصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس التعليم الفنى، انتهت أمس، الثلاثاء، فيما عدا المدارس الصناعية والتى تنتهى بها الامتحانات اليوم، الأربعاء.



وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لروح العمل بفريق واحد ومتعاون، والذى كان له أبلغ الأثر بمرور الامتحانات بكل يسر وسهولة.



من جانب آخر، نشر محمد يحيى، معلم مادة الأحياء المتخصص في المرحلة الثانوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نموذج إجابة بخط يده لامتحان مادة الأحياء الذي امتحنه اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي إلكترونيا عبر التابلت.



يأتي ذلك لمحاولة طمأنة طلاب الصف الثاني الثانوي الذين خرجوا من الامتحان متشككين في مدى صحة الإجابات التي كتبوها، نظرا لصعوبة بعض الأسئلة على حد وصف الطلاب.



وقد تكون امتحان الأحياء الذي امتحنه طلاب الصف الثاني الثانوي من 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد".



وقالت وزارة التربية والتعليم إن جميع الأسئلة موضوعة على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم، وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

