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حوادث

محاكمة 16 متهما بتنظيم "جبهة النصرة"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وعلى مدار 6 أشهر استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين وفضت أحراز القضية التى ضمت فيديوهات لأعضاء التنظيم بالخارج، ولمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتحدثت بالتفصيل عن تكوين التنظيم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
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