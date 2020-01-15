التحالف العربي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض.. وإطلاق سراح 38 محتجزًا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية انطلاق تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
وبحسب "العربية"، قال التحالف إنه "تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب أحداث عدن".
وأضاف أن "إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض".
وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين ، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد وقعا في العاصمة السعودية الرياض، في نوفمبر الماضي، اتفاقا لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلًا و260 جريحًا.