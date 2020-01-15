التحالف العربي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض.. وإطلاق سراح 38 محتجزًا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية انطلاق تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.





وبحسب "العربية"، قال التحالف إنه "تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب أحداث عدن".





وأضاف أن "إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض".



