مجدي عبد الغني: مستعد للذهاب إلى محمد صلاح ونقل طلباته لاتحاد الكرة.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه مستعد للذهاب إلى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، لمعرفة طلباته من اتحاد الكرة، ونقلها لمسئولى الجبلاية.





وقال "عبدالغني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا، وأعلم أن طلباته ليس مبالغًا فيها؛ لأنه متواضع ويحب بلده، وأعطى لمنتخب مصر الكثير".



