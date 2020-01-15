طريقة عمل كريب الجبنة للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل كريب الجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كريب الجبنة:
كوب دقيق
كوب لبن
2 بيضة
ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل أسود
جبنة رومى أو جبنة بيضاء
زيتون أسود مفروم
طريقة عمل كريب الجبنة :
* اضربى اللبن والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود ثم ضيفى الجبنة الرومى المبشورة أو الجبنة البيضاء والزيتون المفروم
* يمكنك إضافة ملعقة كبيرة زيت ثم صبى الخليط على أجزاء فى صينية مدهونة بالزيت
* اقلبيه على الوجه الآخر عند النضج ثم قدميه مع الزيتون والجبنة الرومى المبشورة