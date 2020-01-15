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طريقة عمل كريب الجبنة للشيف نجلاء الشرشابى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:20 ص
طريقة عمل كريب الجبنة
طريقة عمل كريب الجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كريب الجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كريب الجبنة:
كوب دقيق
كوب لبن
2 بيضة
ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل أسود
جبنة رومى أو جبنة بيضاء
زيتون أسود مفروم

طريقة عمل كريب الجبنة :
* اضربى اللبن والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود ثم ضيفى الجبنة الرومى المبشورة أو الجبنة البيضاء والزيتون المفروم
* يمكنك إضافة ملعقة كبيرة زيت ثم صبى الخليط على أجزاء فى صينية مدهونة بالزيت
* اقلبيه على الوجه الآخر عند النضج ثم قدميه مع الزيتون والجبنة الرومى المبشورة
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