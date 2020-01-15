بسبب مسلمي الايجور.. الصين تشن هجوما حادا على منظمتي هيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس

اتهم قانج شوانج الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، منظمتين مدافعتين عن حقوق الإنسان بالتحيز وتحريف الحقائق.



ويأتي هذا التصريح، في إفادة صحفية يومية، بعدما أصدرتا المنظمتين تقريرين هذا الأسبوع ينتقدان معاملة الصين للأقليات في الداخل وتدخلها في الخارج.



ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي أمس الثلاثاء بمعاملة الصين للإيجور المسلمين في إقليم شينجيانج الواقع أقصى غرب البلاد.



وحذرت هيومن رايتس ووتش من تنامي جهود الصين للتدخل في الخارج.



كما أصدرت منظمة فريدم هاوس الأمريكية ، المدافعة عن الديموقراطية تقريرا مماثلا، اليوم الأربعاء، ركز على تدخل الصين في الإعلام في الخارج.