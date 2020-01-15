AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف | هل يستطيع القلب التفكير؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
هل تعمقت بالتفكير في خصائص القلب وان لديه مخا خاصا به يستطيع ان يفكر حيث اكد العلماء ان التفكير والتدبر ليست من خصائص العقل فقط فهي سمات أساسية في القلب ايضا.

اكتشف العلماء أن القلب يحتوي على جهاز عصبي مستقل ومتطور يتكون من أكثر من 40000 خلية عصبية وشبكة معقدة شديدة الإبداع من الناقلات العصبية والبروتينات تحمل الكثير من المعلومات عن شخصياتنا وتاريخنا وذاكرتنا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي وعرض التجارب التي أثبتت نظرية العلماء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| بلاستر يكشف سرطان الجلد

فيديوجراف| عادة يومية تفقدك البصر ..احذرها

لعلاج الأمراض المزمنة.. ابتكار شريحة تحمل خلايا صناعية تساعد على الشفاء.. فيديو

فيديوجراف| مخاطر الدفاية الكهربائية.. تعليمات لتجنب كوارثها

فيديوجراف| اقتحام منزل نانسي عجرم ومقتل اللص على يد زوجها

فيديوجراف| لا تتهاون بـ أسباب الانتفاخ .. قد يكون السرطان

ترشيحاتنا

بينهم 3 مصريين.. الداخلية تضبط لجنة إلكترونية إعلامية تابعة لـ تركيا بالقاهرة .. صور

ترتيب الدورى بعد فوز الزمالك .. الأهلي يتصدر والمقاولون وصيفا والأبيض ثالثًا

أنا المرحومة.. رجاء الجداوي توجه رسالة نارية عقب شائعة وفاتها| شاهد

أحمد شوبير يعلن انتقال أليو باجي إلى الأهلي رسميا

قاطرة بشرية.. ملخص لمهارات وأهداف أليو باجي مهاجم الأهلي الجديد

شاهد.. موقف إنساني من حاكم دبي مع متسابقة تعرضت لإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا

بينهم 3 مصريين.. الداخلية تضبط لجنة إلكترونية إعلامية تابعة لـ تركيا بالقاهرة .. صور