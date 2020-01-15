فيديوجراف | هل يستطيع القلب التفكير؟

هل تعمقت بالتفكير في خصائص القلب وان لديه مخا خاصا به يستطيع ان يفكر حيث اكد العلماء ان التفكير والتدبر ليست من خصائص العقل فقط فهي سمات أساسية في القلب ايضا.



اكتشف العلماء أن القلب يحتوي على جهاز عصبي مستقل ومتطور يتكون من أكثر من 40000 خلية عصبية وشبكة معقدة شديدة الإبداع من الناقلات العصبية والبروتينات تحمل الكثير من المعلومات عن شخصياتنا وتاريخنا وذاكرتنا.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي وعرض التجارب التي أثبتت نظرية العلماء.