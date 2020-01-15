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أخبار العالم

طقس متجمد.. بداية موسم "الشبط" فى الخليج .. فماذا تعرف عنه؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:37 م
طقس جليدى يضرب دول
طقس جليدى يضرب دول الخليج
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مـيــــــس رضـــا
حًل موسم "الشبط"، اليوم الأربعاء، على منطقة الخليج فى أول يوم له ليدخل فصل الشتاء مرحلة جديدة تأتى مع انتصاف شهر يناير وليطوى صفحة موسم المربعانية الذى سبقه.

ويستمر موسم "الشبط"، لمدة 26 يوما حيث تبلغ فيه شدة البرد ذروتها القصوى. إذ يتخلله موسم (الأزيرق)، وهو 8 أيام يكون البرد فى أعلى معدلاته حسب ما أوضح المؤرخ والفلكى عادل السعدون.

وأشار "السعدون"، إلى أن موسم الشبط يختلف عن المربعانية أو الأربعينية، التي تبدأ في 22 ديسمبر وتنتهي في 31 يناير، إذ إن الأخيرة مصدرها الأرض، في حين أن الشبط ناجم عن الرياح القوية العاصفة.

موضحًا أن موسم الشبط يأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر أوروبا في هذه الفترة من العام.

وأضاف: خلال هذه الفترة يمكن زراعة محاصيل تحتاج لمثل طقس الشبط كـ البرسيم والبطيخ والقطن والنخيل.


سبب التسمية:- 

أطلق اسم الشبط على الموسم منذ القدم لأن جزءا منه يقع في شهر شباط، وكذلك لتمييزه عن المربعانية التي تبدأ من أواخر ديسمبر حتى نهاية يناير، وتستمر 40 يوما.

ويتميز الشبط عن المربعانية بتكون الصقيع، بينما تكثر الأمطار الغزيرة في المربعانيّة، وفق ما ذكر موقع طقس العرب.

وفي الشّبط يبدأ النهار بأخذ دقائق من الليل، فيبدأ النهار يطول والليل يقصر، بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي، بينما في المربعانيّة يكون الليل أطول من النهار بكثير.

وفي حال تكون السحب في السماء تصطبغ هذه الأخيرة باللون الأحمر في موسم الشبط، بينما تكون بيضاء في المربعانية أو داكنة حسب نوع الغيوم.

ويبقى برد الشبط أكثر حدة وقسوة من برد المربعانية، إذ يُطلق أهل على الشبط اسم "برد البطين"، في دلالة إلى أن المربعانية تعتبر بداية البرد، بيما الشبط ذروة البرد.

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