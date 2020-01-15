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رياضة

جمال محمد علي يكشف حقيقة تمديد الفيفا للجنة الخماسية مدة عام

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:40 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كواليس ما تردد حول طلب اللجنة من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا مد فترة التواجد فى الجبلاية لمدة سنة قادمة.

قال الدكتور جمال محمد على على هامش مؤتمر مباراة السوبر المصري الصحفي اليوم: لم نطلب من الفيفا مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة الى عام آخر ولم يرد إلينا سوى التمديد لمدة شهرين فقط.

أضاف: الفيفا قرر التمديد لمدة شهرين للجنة الخماسية المؤقتة لكون أعضاء اللجنة مكلفين بإجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة.

يذكر أن سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة أداء وعمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أبلغت أعضاء اللجنة بإمكانية مد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين ، لتستمر اللجنة فى عملها حتى نهاية سبتمبر المقبل بدلا من 31 يوليو.

وأوضحت مسؤولة الفيفا للجنة أن القرار يأتى نظرا لعدم إمكانية إقامة الإنتخابات المقبلة لاتحاد الكرة قبل يوم 31 يوليو المقبل وهو أخر أيام عمل اللجنة وفقا لقرار الاعتماد من الفيفا، لاسيما وان لائحة الفيفا تمنع اقامة الانتخابات قبل دورة الألعاب الأولمبية ، لذا تتجه النية لدى الفيفا لمد قرار تعيين اللجنة شهرين حتى نهاية سبتمبر المقبل على أن تقام الانتخابات بحد أقصى نهاية سبتمبر، حيث ستنتهي دورة الألعاب الأولمبية منتصف أغسطس المقبل.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى، اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.


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