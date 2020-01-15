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أخبار العالم

توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه، على اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين، والذي سيتضمن خطوات تستهدف تهدئة الحرب التجارية القائمة بين البلدين منذ نحو عامين.

ويتضمن الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض الرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية، في حين تلتزم الصين بإنهاء إلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن تقنياتها مقابل السماح لها بالعمل في السوق الصينية بحسب الممثل التجاري الأمريكي.

ووفقا لهذا الاتفاق، ستلتزم الصين بزيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.
واشتعلت حدة الخلاف الأمريكي الصيني خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية.

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين.


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