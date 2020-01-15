برئاسة قاضي القضاة .. أهم قواعد جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل

عرضت صحف أمريكية بعضا من اهم قواعد جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تجري وقائعها في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن قرر مجلس النواب قبل شهر إدانة ترامب بتهمتين، إساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس.



ويجب على أعضاء مجلس الشيوخ اتباع بعض القواعد المنظمة لعمل جلسات محاكمة وعزل الرئيس الأمريكي، حيث قام الشيوخ بصياغة وثيقة حول المبادئ التوجيهية للإقالات، بما في ذلك القواعد التي يجب على أعضاء مجلس الشيوخ - الذين سيخدمون في هيئة المحلفين - اتباعها.



من المقرر وفق القواعد، أن يرأس جلسة المحاكمة كبير قضاة المحكمة العليا، جون روبرتس ، ويتعين على أعضاء مجلس الشيوخ أن يحضروا جميع الإجراءات.



ومن القواعد المذكورة في الإرشادات، أن يتمتع النواب بالهدوء خلال الجلسات والانضباط، كما يجب على الأعضاء الامتناع عن التحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ المجاورين لهم أثناء عرض القضية.



وبحسب الصحف الأمريكية، فلا يمكن للنواب المشاركين في المحاكمة حمل هواتفهم المحمولة معهم، فلن يُسمح باستخدام الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية خلال الجلسة.



وعند التصويت ، يجب أن يقف النواب جميعهم باختلاف مواقعهم على حسب سير المحاكمة.