إحالة ملف عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة ملفات قضية عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، للتصويت على الأمر.



وعلقت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان، على اختيار نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، المديرين من مجلس النواب الذين سيترأسون جلسة المحاكمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، قائلة إن "تسمية هؤلاء المديرين لا يغير شيئا واحدا".



وقالت جريشام إن "الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ، وإنه يتطلع للحصول على الإجراءات القانونية في مجلس الشيوخ التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن يتم تبرئته بالكامل".



وأشارت بيلوسي إلى أن المديرين هم كالتالي:



- رئيس لجنة المخابرات آدم شيف



- رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر



- النائب حكيم جيفريس



- النائب جاسون كرو



- النائب فال ديمينجز



- النائبة زوي لوفجرين



- النائبة سيلفيا جارسيا



ومن المقرر أن يسير المديرون إلى مجلس الشيوخ اليوم قبل بدء محاكمة ترامب، حيث إن هذه الخطوة الثانية باتجاه عزل الرئيس الأمريكي بتهمتي استغلال سلطاته وإعاقة عمل الكونجرس.



وقالت بيلوسي عن تأخرها في تحويل إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ إن الوقت كشف الكثير من الأشياء، وإن "الوقت صديقنا في كل ذلك لأنه قدم أدلة على ارتكاب جريمة، وكشف المزيد من الحقيقة أمام المجال العام".



وتابعت أن هناك أدلة جديدة من بينها رسائل بريدية جديدة تكشف 91 دقيقة مع اتصال ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطلب مساعد في مكتب الإدارة والميزانية من الإدارة تأجيل مساعدة أوكرانيا".