رسميًا .. رحيل نجم برشلونة الفرنسي جان كلير الى شالكه الألماني حتى نهاية الموسم

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو عن صفوف الفريق بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.



ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على تويتر : "اتفاق بشأن إعارة جان كلير توديبو إلى نادي شالكه الألماني حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 1،5 مليون يورو".



والتقطت صحيفة بيلد الألمانية صورًا للاعب في دوسلدورف في ألمانيا، حيث طار لمناقشة بنود عقده مع الرويال بلوز، شالكه.



ويترك رحيل توديبو عن برشلونة، سيتبقي ثلاثة مدافين فقط في الخط الخلفي هم بيكيه، لونجليه وأومتيتي، مع تواجد خيارات شابة مثل رونالد أراوخو.