موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يتهم وزير الدفاع التركي بالفشل والبلطجة.. الجمهور يغازل ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
فى عيد ميلاد عصام الحضرى.. محمود فايز يوجه رسالة لحارس مرمى منتخب مصر السابق
تجنني.. الجمهور يغازل ياسمين صبري بعد صورتها داخل الجيم
كالعادة قمر.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بصور جديدة .. شاهد
ساقط جغرافيا وبلطجي.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بعد رده على وزير الدفاع التركي
بفستان جذاب.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا| شاهد
شاهد.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول
فى عيد ميلاد عصام الحضرى.. محمود فايز يوجه رسالة لحارس مرمى منتخب مصر السابق
تجنني.. الجمهور يغازل ياسمين صبري بعد صورتها داخل الجيم
كالعادة قمر.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بصور جديدة .. شاهد
ساقط جغرافيا وبلطجي.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بعد رده على وزير الدفاع التركي
بفستان جذاب.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا| شاهد
شاهد.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول