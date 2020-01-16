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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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فن

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يتهم وزير الدفاع التركي بالفشل والبلطجة.. الجمهور يغازل ياسمين صبري

الخميس 16/يناير/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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سيد احمد
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