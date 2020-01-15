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فن

تجنني.. الجمهور يغازل ياسمين صبري بعد صورتها داخل الجيم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:48 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وعلقت ياسمين صبرى على بوضع قلب " 🖤 " وحازت الصورةعلى إعجابب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



قلب الجيم - ماشاء الله - ايه القمر ده - تجنتى 


ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري، تواصل تصوير مسلسلها الجديد "فرصة تانية" بصحبة كل من الفنان أحمد مجدي وفريق عمل المسلسل، المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين صبري، كل من دياب، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق، وهبة عبدالغنى، وهو من إخراج مرقص عادل.
تجنني.. الجمهور يغازل ياسمين صبري بعد صورتها داخل الجيم
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