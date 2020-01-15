تجنني.. الجمهور يغازل ياسمين صبري بعد صورتها داخل الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".













وعلقت ياسمين صبرى على بوضع قلب " 🖤 " وحازت الصورة على إعجاب ب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:













قلب الجيم - ماشاء الله - ايه القمر ده - تجنتى









ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري، تواصل تصوير مسلسلها الجديد "فرصة تانية" بصحبة كل من الفنان أحمد مجدي وفريق عمل المسلسل، المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل.



