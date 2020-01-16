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رياضة

دولابك في الحفظ والصون.. كهربا يرد على تعليق مؤمن زكريا

الخميس 16/يناير/2020 - 05:05 ص
مؤمن زكريا وكهربا
مؤمن زكريا وكهربا
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مصطفى كرم
علق مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، على تألق صديقه بالفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الأهلي مع فريق طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مؤمن زكريا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل تويتر " ‏كهرباء❤️👍".

ليرد عليه محمود كهربا قائلا "‏‎مستنيك يا اخويا ترجع بسلامة دولابك فى الحفظ والصون يا حبيبي".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎ان شاء الله ي نجم اقفل النت بقا ي كهربا عندنا مباريات وكمان افريقيا" و "‏‎وحشتنااا يا مؤمن والله" و "‏‎الحراق التاني " و" ‏‎في قلب الأهلاويه يامؤمن منظرينك ان شاء الله ترجعلنا بالسلامة يا بطل".

وفاز الأهلي بـ 5 أهداف على فريق طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وأحرز محمود كهربا أول هدفين له مع الاهلي بعد عودته قادما من أفيس البرتغالي.
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