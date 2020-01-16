السلطات السعودية تحبط عملية تهريب فهود.. فيديو

ألقت السلطات السعودية، القبض على متسلل حاول تهريب عدد من الفهود إلى داخل أراضيها، ولكنه لم يفلح، حيث قامت شرطة جيزان من القبض عليه بعد ورود بلاغ من أحد مراكز الشرطة، لمخالفته قرار منع استيراد المفترسات ونظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.





وحسبما أفاد موقع "سبوتنيك نيوز"، بأن الأمن أحبط عملية التهريب بعد مطاردة مع مجهولين قادمين من الجمهورية اليمنية، حيث تم رصد تحركاتهم، وكانوا يضعون الفهود فى أكياس على ظهورهم فى منطقة وعرة، حيث اتضح أنها بها حركة، مما اتضح أنها تحتوى على الفهود.





وذكرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، "فى تعاون مع شرطة منطقة جيزان تلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة فى مخالفة للأمر القاضى بمنع استيراد المفترسات".



