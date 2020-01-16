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توك شو

السلطات السعودية تحبط عملية تهريب فهود.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
ألقت السلطات السعودية، القبض على متسلل حاول تهريب عدد من الفهود إلى داخل أراضيها، ولكنه لم يفلح، حيث قامت شرطة جيزان من القبض عليه بعد ورود بلاغ من أحد مراكز الشرطة، لمخالفته قرار منع استيراد المفترسات ونظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها. 

وحسبما أفاد موقع "سبوتنيك نيوز"، بأن الأمن أحبط عملية التهريب بعد مطاردة مع مجهولين قادمين من الجمهورية اليمنية، حيث تم رصد تحركاتهم، وكانوا يضعون الفهود فى أكياس على ظهورهم فى منطقة وعرة، حيث اتضح أنها بها حركة، مما اتضح أنها تحتوى على الفهود.

وذكرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، "فى تعاون مع شرطة منطقة جيزان تلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة فى مخالفة للأمر القاضى بمنع استيراد المفترسات".

وتابعت "وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، حيث باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام".
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