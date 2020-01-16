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محافظات

قبول 11 تظلماً والموافقة على 50 طلب تقنين أراضي أملاك دولة في بني سويف

الخميس 16/يناير/2020 - 10:39 ص
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 39 للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

حضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمد توفيق، مساعد مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسئولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 100 طلب تقنين ،حيث تمت الموافقة على 50 طلبًا جديدًا، بالإضافة إلى قبول 11 طلب تظلم جديدًا. 

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها " وصل حتى الآن إلى 1275 طلب تقنين، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 273 طلبا بواقع 192 مباني و81 زراعة، وجار البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
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