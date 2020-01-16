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أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 22 ألفا و550 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الخميس 16/يناير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الخميس، بلغت 22 ألفا و550 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى، اليوم، 24 ألفا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات، أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 16 ألفا و439 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل، ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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