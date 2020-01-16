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ديني

حقيقة صلاة ركعتين بنية التوبة تغفر الذنوب.. مستشار المفتي يوضح

الخميس 16/يناير/2020 - 03:26 م
الصلاة
الصلاة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي ركعتين بنية التوبة، واتبعه في ذاك السلف الصالح.

واستشهد «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، بما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ - من غير الفريضة بنية التوبة-، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

وأضاف أنه ما من إنسان مهما كان ما ارتكبه من معاصي، فليتوضأ ويُصلي ركعتين بنية صلاة التوبة، ثم يستغفر الله ويتوب إليه، إلا غفر الله له.

هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي بسبب الشيطان

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال (هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي تكون بسبب الشيطان؟ ).

وأوضح علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: أنه ليس كل ما يقوم به الإنسان من ذنوب ومعاصي تكون بسبب الشيطان، رغم أن الشيطان أحد الأسباب فهو الوسواس الخناس إلا أن النفس الأمارة بالسوء طرف ثانى.

وأشار علي جمعة، الى أنه إذا جاءك دعاى الذنب مرة فهو من الشيطان فلو تكرر فهو من نفسك لأن النفس أمارة أى تكرر الأمر وتلح عليك، فالشيطان أقل إغواءًا من النفس لكن الشيطان يرميها مرة ويجري إن كيد الشيطان كان ضعف أما الذى ليست ضعيفة هى نفس الإنسان الأمارة التى تحتاج دائمًا لمقاومتها لجعلها نفس لوامة ثم نفس ملهمة.

واستطرد علي جمعة،: والدليل على ذلك قوله تعالى { فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}.

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