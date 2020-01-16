AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليمات عاجلة من التعليم لـ مصححي امتحان عربي إعدادية القاهرة

الخميس 16/يناير/2020 - 03:21 م
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
Advertisements
ياســمين بدوي
عقد منذ قليل محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل للغة العربية على مستوى 32 إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك لمناقشة استعدادات بدء تصحيح امتحان اللغة العربية الذي امتحنه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الخميس .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة الالتزام بالمرونة في التصحيح ، والأخذ بالإجابات الصحيحة، وعدم الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة .

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة العمل في منظومة متكاملة لصالح الطالب ، الذي يمثل مستقبل مصر .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إن الامتحانات تساعد في تحديد مستوي الطالب لرفع أدائه، وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة، إلى جانب اهتمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علميًا للوصول بهم لأعلى مستوى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الإعدادية اليوم، الخميس، كان عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط بها واضح وكبير بها جميع الأسئلة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان رسمي لها: "لقد جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع أجزاء المنهج، ومرتبة ومتنوعة، تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارات العليا لدى الطلاب".

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الأسئلة تنوعت في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بين المقالية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة وتسمح بالمراجعة.

وكان طلبة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، أدوا اليوم، الخميس الموافق 16/1/2020، امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019 /2020، وهم 164000 طالب وطالبة على مستوي القاهرة، داخل 707 لجان، بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 على مستوى الجمهورية، من بينهم 6 حالات من القاهرة.

وأدى طلبة الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحا، بينما أدى طلبة الصم وضعاف السمع الامتحان فى مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا، وأدى الطلبة المكفوفون الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى) من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 ويستعدون لامتحان الورقة الثانية من الساعة 11.30 إلى الساعة 1.30 ظهرا.
Advertisements

ترشيحاتنا

وفاة ماجدة الصباحي .. موعد ومكان الجنازة

فايلر يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بهذه الطريقة

هل يشعر الميت بزيارة أهله وما يفعلونه؟.. الإفتاء تجيب

تريند الفن | إنجي علي تدعم طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجآت الليلة الأخيرة في حياته

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو

أحمد مرتضى يكشف شرط الزمالك الوحيد للعب السوبر الأفريقى فى قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد داوود

ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يتفقدان خيم التراث العربي والبدوي بشرم الشيخ