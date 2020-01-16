تعليمات عاجلة من التعليم لـ مصححي امتحان عربي إعدادية القاهرة

عقد منذ قليل محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل للغة العربية على مستوى 32 إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة.





يأتي ذلك لمناقشة استعدادات بدء تصحيح امتحان اللغة العربية الذي امتحنه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الخميس .





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة الالتزام بالمرونة في التصحيح ، والأخذ بالإجابات الصحيحة، وعدم الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة .





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة العمل في منظومة متكاملة لصالح الطالب ، الذي يمثل مستقبل مصر .





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إن الامتحانات تساعد في تحديد مستوي الطالب لرفع أدائه، وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة، إلى جانب اهتمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علميًا للوصول بهم لأعلى مستوى.





وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الإعدادية اليوم، الخميس، كان عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط بها واضح وكبير بها جميع الأسئلة.





وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان رسمي لها: "لقد جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع أجزاء المنهج، ومرتبة ومتنوعة، تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارات العليا لدى الطلاب".





وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الأسئلة تنوعت في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بين المقالية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة وتسمح بالمراجعة.





وكان طلبة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، أدوا اليوم، الخميس الموافق 16/1/2020، امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019 /2020، وهم 164000 طالب وطالبة على مستوي القاهرة، داخل 707 لجان، بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 على مستوى الجمهورية، من بينهم 6 حالات من القاهرة.



