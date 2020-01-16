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خالد فودة: تكلفة مضمار الهجن وصلت إلى 100 مليون جنيه

الخميس 16/يناير/2020 - 09:09 م
خالد فوده محافظ جنوب
خالد فوده محافظ جنوب سيناء
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حمزة شعيب
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن تمويل سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثي العربي الدولي تم بالكامل بالجهود الذاتية ومساعدات رجال الأعمال.

ونوه خلال كلمته بافتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى أن مصر اعتمدت على نفسها في إقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للهجن، الذي يبدأ اليوم وينتهي بعد غد.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن تكلفة مضمار الهجن وصلت إلى 100 مليون جنيه، منوها إلى أن هناك عدة وزارات ساعدت في ذلك مثل التنمية المحلية، والشباب والرياضة بمبالغ مالية.
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