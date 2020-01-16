رونالدينيو يروي قصة صداقته لـ ليونيل ميسي في برشلونة

تحدث البرازيلي رونالدينيو، لاعب أندية برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عن صداقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق البارسا.



وقال رونالدينيو في تصريحات لمجلة بانينكا: "عندما وصلت إلى برشلونة، كان هناك حديث بالفعل عن طفل يبرز في ذاك التوقيت، بعد ذلك أصبحنا أصدقاء، بدأنا في اللعب معًا وتعاونا بشكل رائع، لقد كان مختلفا عن أي شخص آخر، وتحدثنا مع المدير الفني ريكارد للتدرب معنا، كل شيء كان سريعًا للغاية."



وأضاف رونالدينيو: "كنت محظوظًا بمنحه التمريرة التي أحرز منها هدفه الأول مع الفريق ، من الرائع رؤية شخص وهو يبدأ مشواره، ثم تراه يدمر العالم بمهاراته، كنا أصدقاء مقربين، لقد علمني الإسبانية وعلمته البرتغالية، هو لا يحب التورط في أي مشكلة ، ويكون هادئًا طوال الوقت."



وعن فترته مع برشلونة، قال رونالدينيو: "لم أكن أنا الشخص الذي لعبت دورًا محوريًا في تغيير شخصية البارسا وتاريخه، كانت هناك مجموعة رائعة من اللاعبين تمر بفترات جيدة، لم أكن سعيدًا للعبي في برشلونة فقط، بل كنت سعيدا بشكل عام لممارستي كرة القدم التي أحبها، وبالنسبة لفرانك ريكارد فهو كان مدربًا رائعًا للغاية".



يذكر أن رونالدينيو انتقل لصفوف نادي برشلونة صيف عام 2003 ، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان مقابل 32 مليون يورو، وقضى في صفوف البلاوجرانا خمسه أعوام.