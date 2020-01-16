AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدينيو يروي قصة صداقته لـ ليونيل ميسي في برشلونة

الخميس 16/يناير/2020 - 09:35 م
رونالدينيو وميسي
رونالدينيو وميسي
Advertisements
إسماعيل محمود
تحدث البرازيلي رونالدينيو، لاعب أندية برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عن صداقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق البارسا.

وقال رونالدينيو في تصريحات لمجلة بانينكا: "عندما وصلت إلى برشلونة، كان هناك حديث بالفعل عن طفل يبرز في ذاك التوقيت، بعد ذلك أصبحنا أصدقاء، بدأنا في اللعب معًا وتعاونا بشكل رائع، لقد كان مختلفا عن أي شخص آخر، وتحدثنا مع المدير الفني ريكارد للتدرب معنا، كل شيء كان سريعًا للغاية."

وأضاف رونالدينيو: "كنت محظوظًا بمنحه التمريرة التي أحرز منها هدفه الأول مع الفريق ، من الرائع رؤية شخص وهو يبدأ مشواره، ثم تراه يدمر العالم بمهاراته، كنا أصدقاء مقربين، لقد علمني الإسبانية وعلمته البرتغالية، هو لا يحب التورط في أي مشكلة ، ويكون هادئًا طوال الوقت."

وعن فترته مع برشلونة، قال رونالدينيو: "لم أكن أنا الشخص الذي لعبت دورًا محوريًا في تغيير شخصية البارسا وتاريخه، كانت هناك مجموعة رائعة من اللاعبين تمر بفترات جيدة، لم أكن سعيدًا للعبي في برشلونة فقط، بل كنت سعيدا بشكل عام لممارستي كرة القدم التي أحبها، وبالنسبة لفرانك ريكارد فهو كان مدربًا رائعًا للغاية".

يذكر أن رونالدينيو انتقل لصفوف نادي برشلونة صيف عام 2003 ، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان مقابل 32 مليون يورو، وقضى في صفوف البلاوجرانا خمسه أعوام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من سواريز عقب تأهل برشلونة لـ دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

تعليق مثير من رونالدينيو بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.. شاهد

ميسي يحتفل بالكرة الذهبية السادسة في كامب نو .. صور

الدوري الإسباني.. برشلونة يكتسح مايوركا بخماسية خلال ليلة تكريم ميسي

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على ريال مايوركا

رونالدينيو : ميسي ليس الأفضل في التاريخ

ترشيحاتنا

عزت العلايلي ينعى ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة .. فيديو

غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد داوود

وفاة ماجدة الصباحي .. 10 معلومات عنها.. دخلت التمثيل بدون علم أهلها.. وإيهاب نافع زوجها الوحيد

تعرف على سبب وفاة ماجدة الصباحي

اصطياد ثعلب بكفر شكر فى مطاردة مثيرة.. والمواطنون يستغيثون.. شاهد

شاهد.. آخر صورة لـ ماجدة الصباحي قبل رحيلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

أم تركت طفلها بمفرده 5 دقائق كادت تواجه 3 آلاف دولار خسائر.. شاهد