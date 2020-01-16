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مرأة

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة بوسي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة.

وظهرت بوسي بفستان جلد أسود كت طويل، دون أي تطريزات وهادئ جدا مع تسريحة شعر أنيقة مرفوعة للأعلى، بخصلات غير مرتبة واعتمدت مكياجا بسيطا وأنيقا لائقا علي إطلالاتها.

واعتمدت مجوهرات باللون الفضي اللامع بخواتم في أصابعها وقيراط بأذنيها، وانهالت التعليقات علي بوسي بمجرد نشرها للصور التي التقطتها بطرق مختلفة.

والتقطت بوسي الصور بجانب بيانو أبيض وكتبت علي الصور " لوك الحلقة السادسة من #الديفا #شاهد_الديفا .
بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة
بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة
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