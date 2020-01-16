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اقتصاد

4 توصيات من القومي للأجور للحد من البطالة وتوفير فرص عمل

الخميس 16/يناير/2020 - 11:09 م
فرص عمل
فرص عمل
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محمد صبيح
قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم خلال اجتماع المجلس القومي للأجور مناقشة موضوع البطالة، وتم الخروج بأربع توصيات رئيسية تمثلت في:

1- تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي.
2- تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3- تعزيز ودعم الصناعات التحويلية.
4- تحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.

وأضاف جلال أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر.

كما تمت مناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم.
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