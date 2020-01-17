لخلافات مع زوجها.. ربة منزل تتخلص من حياتها في كفر الشيخ

شهدت إحدى قرى الرياض بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها من خلال تناول قرص من أقراص حفظ الغلال، لخلافات مع زوجها وعدم رغبتها في الانتقال والإقامة معه في مسقط رأسه بإحدى قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد وصول "ن.ع" 39 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز الرياض، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، مصابة بقيء واضطراب في الوعي، على خلفية تناول قرص من أقراص حفظ الغلال.



وحاول الأطباء بالمستشفى العام إنقاذ حياتها، عقب حجزها بالمستشفى لاستكمال العلاج، إلا أنها توفيت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب، لتناولها مادة سامة، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي.



وبسؤال زوجها، أفاد أن زوجته قررت التخلص من حياتها حال تواجدها بالمنزل، لرغبته في نقلها من مسكن الزوجية بمركز الرياض، إلى محل إقامته بإحدى قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية ورفضها لذلك، ولا يتهم أحدًا أو يشتبه جنائيًا.

