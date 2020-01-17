كأس إيطاليا .. روما إلى ربع النهائي بهدفين في شباك بارما

تأهل فريق روما إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد تغلبه على بارما بهدفين دون رد، ليضرب الذئاب موعدًا مع يوفنتوس في الدور القادم من المسابقة الإيطالية.



في الدقيقة 49 استطاع بيليجريني تسجيل الهدف الأول، بتسديدة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء.



تقدم بيليجريني لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 73، ووضعها أرضية على يسار حارس المرمى معلنًا عن الهدف الثاني لفريق.



جدير بالذكر أن روما سيلعب مع يوفنتوس في ربع النهائي، وفي نفس الدور سيلعب ميلان مع تورينو، وفيورنتينا امام إنتر، ونابولي مع لاتسيو.