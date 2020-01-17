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منوعات

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:46 ص
عروس في الكعبة
عروس في الكعبة
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عزة عاطف
بعض من تعلقت قلوبهم ببيت الله الحرام تكمن بداخلهم رغبة بدء حياتهم الجديدة بزفاف داخل الحرم المكي، لكن عند تطبيق هذه الفكرة تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض.

انتشر مقطع فيديو غريب على موقع التغريدات تويتر لعروس بفستان الزفاف ممسكة بيد عريسها السعودي داخل الحرم المكي.

أثار المقطع جدل رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعترض المواطنون السعوديون على انتشار مثل هذه الظاهرة، مطالبين السلطات بضرورة توعية الناس بقدسية المكان ومنع العرائس والعرسان من التواجد داخل الحرم أو حوله قال مغرد:"امنعوا هذه الظاهرة من الانتشار فالمكان مقدس وله حرمته"، وهو الشئ استنكره البعض الآخر في تعليقاتهم.

قال مغرد: "ما المانع من دخول العروس الحرم، فالزواج سنة الله في الأرض"، وقد تم نشر مقطع الفيديو على تطبيق سناب شات وسط أصوات الزغاريد والمباركات.

تظهر العروس مع عريسها يتجولان داخل ساحة الحرم، بينما تظهر أصوات من حولهم بالمباركات والتهاني.

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