وفاة والد دواين جونسون عن عمر 75 عاما

توفي روكي جونسون والد الممثل الأمريكي دواين جونسون عن عمر يناهز 75 عاما وفقا لما أعلنته مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية.



روكي جونسون المصارع المحترف ساهم في تدريب ابنه دواين جونسون على أصول المصارعة المحترفة قبل سنوات من أن يصبح ممثلا مشهورا.



ولد جونسون في بلدة صغيرة في نوفا سكوشا ونال شهرته في ثمانينيات القرن الماضي باعتباره بطل مصارعة وبخاصة بعد انضمامه لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية.



وفي عام 2008 كرمت المؤسسة جونسون بحضور ابنه دواين.