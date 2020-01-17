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منوعات

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:30 ص
تيم حسن - سيرين عبدالنور
تيم حسن - سيرين عبدالنور - وفاء الكيلاني
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عزة عاطف
أن تتزوج من مصرية فعليك تحمل غيرتها الأبدية، انتقد مغردون على موقع تويتر الفنان «تيم حسن» بعد مقطع فيديو أحرج فيه الفنانة «سيرين عبدالنور» قائلين إن السبب "غيرة وفاء".

يظهر النجم السوري «تيم حسن» في مقطع الفيديو المتداول وهو ينهي لقاء صحفيا مع مراسل إحدى القنوات خلال حفل "شاهد" المنعقد أول أمس في مدينة دبي.

لكن تيم كان على عجلة من أمره لدرجة أنه لم يلحظ الفنانة «سيرين عبدالنور» التي وقفت في ظهره، فحاول تخطيها دون أن يلتفت إليها أو يلقي السلام، مما دفعها إلى ندائه ليعود محرجًا.

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عجلة تيم الدائمة وابتعاده عن زميلات العمل منذ زواجه من الإعلامية «وفاء الكيلاني» مرجحين أن السبب "غيرتها"، لكن مغردون دافعوا عن النجم السوري قائلين إن السبب في هذا هو "تواضعه وخجله" وليس كما يقال.

جدير بالذكر أن تيم حسن يتجنب اللقاءات الإعلامية أو الظهور في المناسبات بسبب خجله وتواضعه، لكن تجاهله المقصود أو غير المقصود لسيرين فتح سلسلة من الجدل بين محبيه ومتابعيه على مواقع التواصل.
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