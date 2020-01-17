الجيش اليمني يكبد صفوف الحوثي خسائر في غربي صعدة

أفادت وكالة "سبوتنك" الإخبارية، أمس الخميس، بمقتل وإصابة عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية في قصف شنه الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



ونقلت "سبوتنك" عن مصادر عسكرية قولها: "الجيش استهدف مواقع للحوثيين في منطقة بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح غرب صعدة. وأوقع الاستهداف قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، وأسفر عن احتراق مخزن أسلحة تابع للجماعة".



وكان الجيش اليمني أعلن في 24 أبريل العام الماضي، سيطرة قواته على أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي في مديرية رازح، قبل أن تستعيده الحوثي اثر عملية هجومية شنها مقاتلو الجماعة.



