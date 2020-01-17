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أخبار العالم

لأول مرة منذ 2012.. خامنئي يؤم بنفسه خطبة الجمعة في طهران

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، سيؤم صلاة اليوم الجمعة في طهران، وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 على متنها.

وكانت المرة الأخيرة التي ألقى فيها خامنئي خطبة في صلاة الجمعة في عام 2012، وذلك ردًا على بيان الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعتبر صلاة الجمعة في طهران المنبر التقليدي لنشر رسالة النظام للأتباع والإعلام والبيروقراطية الحكومية.

وتتم عملية إعداد الخطب في جميع المدن الإيرانية من قبل مكتب مركزي تحت إشراف خامنئي، يدعى "مجلس التنسيق لأئمة الجمعة".
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