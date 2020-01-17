اليابان تساهم في مكافحة حرائق الغابات بأستراليا

وصلت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الياباني إلى قاعدة جوية بضواحي سيدني للمساعدة في الجهود الأسترالية لمكافحة حرائق الغابات القاتلة غير المسبوقة المنتشرة في أنحاء البلاد.





وتحمل الطائرتان وهما من طراز سى-130 سبعين فردا من قوات الدفاع الذاتي اليابانية حيث وصلت لقاعدة ريتشموند على بعد 60 كيلومترا شمال غرب سيدنى للانضمام لعناصر لقوات الدفاع الذاتي متواجدين بالفعل في أستراليا.





وعلى الرغم من عدم تحديد التفاصيل الخاصة بكيفية قيام عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية بتقديم المساعدة للجهود العسكرية الأسترالية ، فإنه من المتوقع أن يتم نشرها في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا.





وصرح الكولونيل ماساشى أوتا الذي يقود المهمة اليابانية للصحفيين عقب الوصل بأنه سعيد بان يتمكن من رد الجميل لأستراليا التي قدمت المساعدة لليابان عقب الزلزال المدمر وموجات المد العاتية /تسونامى/ التي اجتاحت اليابان عام 2011.



