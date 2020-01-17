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برلمان

برلماني يطالب بعقد جلسة طارئة لبحث التدخل التركي في ليبيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
طالب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، بعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن التدخل التركي السافر للشئون الداخلية لليبيا، وذلك لبحث مخاطر التدخل العسكري التركي في ليبيا وموافقة البرلمان التركي علي ذلك. 

واستنكر أبو طالب في بيان له، توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا وتأييد البرلمان التركي له،حيث يعتبر ذلك مساس مباشر بالأمن القومي المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام فضلا عن التدخل السافر في الشئون الداخلية لدولة ليبيا الشقيقة.

وأكد النائب أن مصر قيادة وشعبا لن ولم تسمح باستغلال تركيا لدولة ليبيا الشقيقة كقاعدة للإرهابيين للقيام بعملياتهم الهدامة الخسيسة بهدف زعزعة استقرار المنطقة ، لافتا إلى أن مصر دائمًا وأبدًا تساند الدول العربية الشقيقة ضد أي محاولة تدخل تمس الأمن القومي العربي وأن أى قرار يزعزع المنطقة سيكون لمصر رد قاسي.

كما أكد أبو طالب أن ما يقوم به أردوغان ما هو إلا مسلسل هزلي ومُصطنع أمام الرأي العام التركي للخروج من الأزمات التي لاحقت بلاده بزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية بين العملات، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدني شعبيته.
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