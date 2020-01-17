نريدها موحدة.. برلماني إيطالي: يجب الاستماع إلى البرلمان الليبي

قال برلماني إيطالي إنه أزاء الوضع في ليبيا، نسمع أحاديث كثيرة عن التناقض بين القوى الكبرى على الساحة الدولية، مقابل القليل عن الشعب الليبي وإرادته، لذا من الضروري الاستماع إلى صوتهم من خلال برلمانهم.





وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب (فلنغير) جورجو سيللي، لذلك، نتمنى أن تكون إيطاليا أول من يطرح وبقوة، الحاجة إلى الاستماع إلى البرلمان الليبي، في إطار مؤتمر برلين، الذي يمكن أن ينطوي على وقف نهائي لإطلاق النار على الأقل".



