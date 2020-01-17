AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نريدها موحدة.. برلماني إيطالي: يجب الاستماع إلى البرلمان الليبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال برلماني إيطالي إنه أزاء الوضع في ليبيا، نسمع أحاديث كثيرة عن التناقض بين القوى الكبرى على الساحة الدولية، مقابل القليل عن الشعب الليبي وإرادته، لذا من الضروري الاستماع إلى صوتهم من خلال برلمانهم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب (فلنغير) جورجو سيللي، لذلك، نتمنى أن تكون إيطاليا أول من يطرح وبقوة، الحاجة إلى الاستماع إلى البرلمان الليبي، في إطار مؤتمر برلين، الذي يمكن أن ينطوي على وقف نهائي لإطلاق النار على الأقل".

وخلص عضو البرلمان الإيطالي إلى القول إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقتصر على إعادة رسم الحدود لإنشاء ليبيتين، بل نريد ليبيا موحدة، في سلام وقادرة على احترام حقوق الإنسان".
Advertisements

ترشيحاتنا

عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الأوكراني

علاج الضغط بدون أدوية.. عميد معهد القلب السابق يحذر من القاتل الصامت

فيديوجراف| الملح أبسط علاج للسرطان

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. 15 دواء ربانيا لتفريج الهم وكشف الغم وتيسير الأمور

طقس سيئ يضرب مطروح وزيادة في سرعة الرياح

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر بالجنزبيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جذاب وفستان قصير.. ليلى علوي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بملابس كلاسيك.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما