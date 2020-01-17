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رياضة

نقلة مهمة في مستقبلي.. أول تعليق لـ اليو بادجي بعد انضمامه للأهلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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نور عادل
ظهر السنغالي اليو بادجي، لاعب النادي الأهلي الجديد، للمرة الأولى في مقر النادي الأهلي بالتتش اليوم الجمعة وذلك عقب الاعلان رسميا عن اتمام الصفقة امس الخميس.

وشارك اليو بادجي في مران النادي الأهلي لأول مرة اليوم وخاض عددا من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق حيث قام بالجري المنفرد حول الملعب وفق البرنامج الذي يخضع له تمهيدًا لمشاركته مع الفريق.

واجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارا خاصا مع اليو بادجي عقب انضمامه رسميًا الي النادي الأهلي.

وأكد المهاجم الجديد للنادي الأهلي أن انضمامه للقلعة الحمراء، نقلة كبيرة ومهمة في حياته ومستقبله مع كرة القدم، معربا عن سعادته بها، وتمنى أن يكون موفقا، وعلى قدر طموحات جماهير ومسئولي النادي.

وعن الصعوبات التي واجهته في حياته أكد بادجي ان تلك الصعوبات التي واجهها في حياته لا تقل عما واجهه محمد صلاح أو ساديو ماني في بداياتهم، مشيرا إلى أنه كان أحد المميزين في فريقه السنغالي، ومع ذلك كان يتم استبعاده عن التشكيل الأساسي، وحتى دكة البدلاء، لكنه تعامل مع هذا الأمر باحترافية حتى يحقق الأفضل في حياته الكروية، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد، حيث أصبح لاعبا محترفا في أكثر من نادٍ أوربي، وهو الآن يلعب في صفوف «الأهلي» أكبر الأندية الإفريقية على الإطلاق».

وقال بادجي: «لقد فعلت في مواجهة الصعوبات، مثلما فعل كل من ماني وصلاح، وصبرت كثيرا، ورفضت المشاكل، وكان شعاري دائما الالتزام، والتصرف باحترافية.. وهذه الخطوة ساعدتني في تحقيق بعض طموحاتي، ونجحت في الاحتراف في ناديين كبيرين على رأسهما الأهلي».

وعن طموحاته الحالية وفريقه المفضل قال بادجي: «تركيزي الحالي مع الأهلي فقط، وأتمنى أن أحقق كل البطولات معه، لكنني أحلم بالاحتراف في صفوف تشيلسي الإنجليزي يوما ما؛ لأنه فريقي المفضل منذ الصغر، أو اللعب في فريق من أكبر الفرق الأوروبية مثل برشلونة أو ريال مدريد».

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