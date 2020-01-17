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أخبار البلد

مفاوضات بين الخارجية وبريطانيا للتوصل إلى اتفاقية مشاركة بعد الخروج الأوروبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:28 م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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سعيد العربي
استقبل السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا أمس بمقر وزارة الخارجية، وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى برئاسة "مارتن دوفى" كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطارًا تعاهديًا للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت جولة المفاوضات الثالثة بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية في مصر وبريطانيا، حيث ركزت أعمال الجولة بين الجانبين على الملفات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الجديد، بما يضمن استمرار نفاذ السلع والمنتجات المصرية الى السوق البريطانية وينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أخذًا في الاعتبار الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال المفاوضات التركيز على دراسة سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد إتمام عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على ضوء أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكون أن بريطانيا المستثمر الأجنبي الأول في مصر.
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