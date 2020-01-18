كيفية شكر الله على نعمه.. بـ 3 أمور و 7 أدعية لدوامها



إذا كان المؤمن شاكرًا لله -تعالى- في كلّ أحواله، وإذا لازم المسّلم هذه الصفة دائمًا؛ فإنّ ذلك سينعكس عليه وتظهر ثماره في الدينا والآخرة، ومن ثمار شكر الله – تعالى - :



1- صفة من صفات المؤمنين؛ فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «عجبًا لأمرِ المؤمنِ؛ إن أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلّا للمؤمنِ، إن أصابته سرّاءُ شكرَ فكان خيرًا له...».



2- الشُكر سببًا في رضا الله، فقال– تعالى-،:«وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ».

3- الشّاكر يأمن عذاب الله – تعالى-، فقد جاء في القرآت الكريم: «مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُم».

4- الشّاكر لله -تعالى- له الأجر العظيم في الآخرة؛ فقد قال الله تعالى: «وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ »؛ فالله -تعالى- وعد الشّاكرين له بالأجر العظيم.

5-شُكر الله -تعالى- يعدّ سببًا في زيادة الإكرام والعطاء من الله –تعالى-، حيث قال: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ».



الأدلّة الشرعيّة على شُكْر الله إذا كان المؤمن شاكرًا لله -تعالى- في كلّ أحواله، وإذا لازم المسّلم هذه الصفة دائمًا؛ فإنّ ذلك سينعكس عليه وتظهر ثماره في الدينا والآخرة، ومن ثمار شكر الله – تعالى - :1- صفة من صفات المؤمنين؛ فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «عجبًا لأمرِ المؤمنِ؛ إن أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلّا للمؤمنِ، إن أصابته سرّاءُ شكرَ فكان خيرًا له...».2- الشُكر سببًا في رضا الله، فقال– تعالى-،:«وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ».3- الشّاكر يأمن عذاب الله – تعالى-، فقد جاء في القرآت الكريم: «مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُم».4- الشّاكر لله -تعالى- له الأجر العظيم في الآخرة؛ فقد قال الله تعالى: «وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ »؛ فالله -تعالى- وعد الشّاكرين له بالأجر العظيم.5-شُكر الله -تعالى- يعدّ سببًا في زيادة الإكرام والعطاء من الله –تعالى-، حيث قال: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ».



أمر الله - تعالى- عباده بشُكْره، وذكر ذلك في عدّة مواضع من القرآن الكريم، وجاء في السنّة النبويّة أيضًا عدّة أحاديث عن الرّسول- صلّى الله عليه وسلّم-، ومن الأدلة الشرعية على شكر الله:



1- قوله تعالى:«فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ»، «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ».



2- قال الله -تعالى- في الثّناء على أنبيائه الشّاكرين له:« ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا»، وقال أيضًا: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ*شَاكِرًا لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».



3- وقول الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «إنَّ للطاعمِ الشاكرِ من الأجرِ، مثلُ ما للصائمِ الصابرِ».



4- وقال- صلّى الله عليه وسلّم-: «عجبًا لأمرِ المؤمنِ، إنّ أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلّا للمؤمنِ، إن أصابته سرّاءُ شكرَ؛ فكان خيرًا له».







