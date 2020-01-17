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رياضة

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الغد في الدوري

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:42 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات الغد، السبت، المقرر إقامتها في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت الاطقم التحكيمية، على النحو التالي:

إنبي مع اف سي مصر : جلال أحمد وأحمد صلاح وإيهاب فخري .. وقطب حسن حكما رابعا.

الإنتاج الحربي مع حرس الحدود: وائل فرحان ومصطفى عبد العظيم ومحمود كير .. ومحمد الحديدي حكما رابعا.

سموحة مع الإسماعيلى: محمد يوسف وهاني عبد الفتاح ومحمود عامر .. وأحمد علي حكما رابعا.
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