اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الغد في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات الغد، السبت، المقرر إقامتها في إطار منافسات الدوري الممتاز.



وجاءت الاطقم التحكيمية، على النحو التالي:



إنبي مع اف سي مصر : جلال أحمد وأحمد صلاح وإيهاب فخري .. وقطب حسن حكما رابعا.



الإنتاج الحربي مع حرس الحدود: وائل فرحان ومصطفى عبد العظيم ومحمود كير .. ومحمد الحديدي حكما رابعا.



سموحة مع الإسماعيلى: محمد يوسف وهاني عبد الفتاح ومحمود عامر .. وأحمد علي حكما رابعا.